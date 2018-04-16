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«Россия готовится к большой войне на Балтике», — СМИ Швеции


Добавлено: 16 апр 2018 в 07:07, Категория: Новости на сегодня
«Россия готовится к большой войне на Балтике», — СМИ Швеции

Освещая российские военные учения на Балтике, шведские СМИ прибегли к дезинформации и поспособствовали распространению в Швеции страха, пишет Blekinge Lans Tidning.

Отмечается, что ряд средств массовой информации в стране «сбились с курса», освещая ракетные стрельбы России. Например, можно было увидеть статьи с заголовками «Здесь Россия готовится к большой войне на Балтике». При этом крайней точкой, пишет издание, стал опрос общественного мнения одного телеканала о том, как шведам живется во время российских маневров.

Помимо этого, СМИ распространяли ложную информацию о том, что Россия проводила военные учения якобы в 15 километрах от шведского побережья. Однако это означало бы, что стрельбы проводились на территории Швеции, границы которой простираются на 22 километра от ее берегов.

При этом, отмечает издание, учения сами по себе были регулярными и сравнительно небольшими, что не дает повода для истерии.

Россия с четвертого по шестое апреля проводила учебные стрельбы в южной части Балтийского моря. В связи с военными учениями власти Швеции предупредили гражданское морское движение о возможной опасности для судоходства в определенных зонах Балтики.


Материалы по теме:

Российские ракетные стрельбы на Балтике покажут Швеции, что она «играет с огнём», — Dagens Nyheter
Шведские СМИ сеют панику: Dagens Nyheter о «российской угрозе»
В США переполох: Россия принимает участие в учениях НАТО на Балтике
Генсек НАТО: Россия отрабатывает ядерный удар по Швеции
Добавлено: 16 апр 2018 в 07:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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