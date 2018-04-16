Россия обвинила Великобританию и США в инсценировке химатаки в Думе

У России есть «неопровержимые доказательства» того, что химической атаки в сирийском городе Дума не было. Об этом заявил постпред РФ при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

«У нас есть не просто "высокая степень уверенности", как это заявляют под копирку наши западные партнеры, а имеются неопровержимые доказательства того, что никакого инцидента 7 апреля в Думе не было и что все это спланированная провокация спецслужб Великобритании, возможно, при участии своих старших союзников из Вашингтона», — сообщил дипломат на заседании исполнительного совета ОЗХО в Гааге (здесь и деле цитаты РИА Новости).

По словам постпреда, провокация была нужна для «введения мирового сообщества в заблуждение и оправдания агрессии против Сирии».

Шульгин рассказал, что российские специалисты «не нашли ни одного признака того, что в Думе применялось химоружие».

«Ни одного свидетеля, ни одного отравленного в госпитале найти не удалось. Не было обнаружено никаких остатков химических боеприпасов», — отметил дипломат.

Он также сообщил, что российской стороне «удалось найти непосредственных участников съемок постановочного видео, которое представлялось в качестве "доказательства" химатаки».

14 апреля в ответ на предполагаемую химатаку в Думе США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по трем сирийским объектам, которые, как предполагается, были связаны с производством химоружия.