Россия обвинила Великобританию и США в инсценировке химатаки в Думе

Показать меню
Актуально
Совбез ООН отклонил осуждающую удар по Сирии резолюцию - 22:00 Совбез ООН отклонил осуждающую удар по Сирии резолюцию «Ак Барс» обыграл ЦСКА в финале Кубка Гагарина - 22:01 «Ак Барс» обыграл ЦСКА в финале Кубка Гагарина Вратарь сборной РФ по футболу получил серьезную травму - 22:02 Вратарь сборной РФ по футболу получил серьезную травму Военные железнодорожники ЦВО готовятся к всеармейским соревнованиям на приз - 22:03 Военные железнодорожники ЦВО готовятся к всеармейским соревнованиям на приз Героя Советского Союза Виктора Мирошниченко Карл Лагерфельд о движении против херассмента: «Если не хотите, чтобы с вас - 22:14 Карл Лагерфельд о движении против херассмента: «Если не хотите, чтобы с вас стащили штаны, идите в женский монастырь!» Бритни Спирс и ее бойфренд Сэм Асгари опубликовали видео страстного танца - 22:14 Бритни Спирс и ее бойфренд Сэм Асгари опубликовали видео страстного танца Инсайдеры говорят: Брэд Питт нашел свою Амаль Клуни - 22:14 Инсайдеры говорят: Брэд Питт нашел свою Амаль Клуни Боевики возобновили минометные обстрелы Дамаска, есть жертвы - 22:28 Боевики возобновили минометные обстрелы Дамаска, есть жертвы США заявили, что их атакуют русские тролли - 22:31 США заявили, что их атакуют русские тролли Ле Пен считает ошибкой ракетный удар по Сирии - 23:17 Ле Пен считает ошибкой ракетный удар по Сирии В Вооруженных Силах России отмечается День специалиста по радиоэлектронной - 00:10 В Вооруженных Силах России отмечается День специалиста по радиоэлектронной борьбе Односельчане хотят вернуть домой «восставшего из мёртвых» украинца, забывшего - 00:28 Односельчане хотят вернуть домой «восставшего из мёртвых» украинца, забывшего родной язык и имя в горах Афганистана (ВИДЕО) «Химические» и ракетные атаки в Сирии: кто за ними стоит? - 00:31 «Химические» и ракетные атаки в Сирии: кто за ними стоит? «Мисс Россией-2018» стала студентка из Чувашии Юлия Полячихина  - 01:38 «Мисс Россией-2018» стала студентка из Чувашии Юлия Полячихина  США будут добиваться «восстановления демократии» в Венесуэле - 01:42 США будут добиваться «восстановления демократии» в Венесуэле Клининговые услуги по уборке территории - 02:26 Клининговые услуги по уборке территории Обогрев дома водяным конвектором – плюс и минус - 02:28 Обогрев дома водяным конвектором – плюс и минус
» » Россия обвинила Великобританию и США в инсценировке химатаки в Думе

Россия обвинила Великобританию и США в инсценировке химатаки в Думе


Добавлено: 16 апр 2018 в 21:56, Категория: Новости на сегодня
Россия обвинила Великобританию и США в инсценировке химатаки в Думе

У России есть «неопровержимые доказательства» того, что химической атаки в сирийском городе Дума не было. Об этом заявил постпред РФ при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

«У нас есть не просто "высокая степень уверенности", как это заявляют под копирку наши западные партнеры, а имеются неопровержимые доказательства того, что никакого инцидента 7 апреля в Думе не было и что все это спланированная провокация спецслужб Великобритании, возможно, при участии своих старших союзников из Вашингтона», — сообщил дипломат на заседании исполнительного совета ОЗХО в Гааге (здесь и деле цитаты РИА Новости).

По словам постпреда, провокация была нужна для «введения мирового сообщества в заблуждение и оправдания агрессии против Сирии».

Шульгин рассказал, что российские специалисты «не нашли ни одного признака того, что в Думе применялось химоружие».

«Ни одного свидетеля, ни одного отравленного в госпитале найти не удалось. Не было обнаружено никаких остатков химических боеприпасов», — отметил дипломат.

Он также сообщил, что российской стороне «удалось найти непосредственных участников съемок постановочного видео, которое представлялось в качестве "доказательства" химатаки».

14 апреля в ответ на предполагаемую химатаку в Думе США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по трем сирийским объектам, которые, как предполагается, были связаны с производством химоружия.


Материалы по теме:

У России есть неопровержимые доказательства постановки химатаки в Сирии, — Лавров
Провокацию в сирийской Думе подготовил Вашингтон, заявил постпред РФ при ОЗХО
Минобороны: у России есть доказательства причастности Лондона к провокации в Восточной Гуте
США и союзники боятся выводов ОЗХО и уже ищут оправдания, — постпред РФ
Добавлено: 16 апр 2018 в 21:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Шмидлова стала победительницей теннисного турнира в Боготе

Шмидлова стала победительницей теннисного турнира в Боготе

Президент Германии: «Путин и Трамп обязаны всему миру»

Президент Германии: «Путин и Трамп обязаны всему миру»

АТОшнику дали условный срок за пьяное ДТП с погибшим

АТОшнику дали условный срок за пьяное ДТП с погибшим

В Александро-Невской лавре прошел День памяти в честь выдающегося российского флотоводца Адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина

В Александро-Невской лавре прошел День памяти в честь выдающегося российского флотоводца Адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина

Новости России
еще новости
США примут дополнительные санкции в отношении России

США примут дополнительные санкции в отношении России

Путину предоставят проект об ответных мерах на санкции США до 3 мая

Путину предоставят проект об ответных мерах на санкции США до 3 мая

Жаров о работе Telegram после блокировки: Роскомнадзор следит за операторами, а не пользователями

Жаров о работе Telegram после блокировки: Роскомнадзор следит за операторами, а не пользователями

Роскомнадзор не помогал депутатам готовить закон о блокировке «порочных сайтов»

Роскомнадзор не помогал депутатам готовить закон о блокировке «порочных сайтов»

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Проектирование и создание сайтов на любую тематику

Проектирование и создание сайтов на любую тематику

Погиб 20-летний популярный корейский певец TANY

Погиб 20-летний популярный корейский певец TANY

Канье Уэст назвал Ким Кардашьян «современным воплощением Марии-Антуанетты»

Канье Уэст назвал Ким Кардашьян «современным воплощением Марии-Антуанетты»

H&M создадут коллекцию вместе с Moschino

H&M создадут коллекцию вместе с Moschino

Новости политики
еще новости
Атака США в Сирии – что это было на самом деле, во Франции вынесли внезапный вердикт

Атака США в Сирии – что это было на самом деле, во Франции вынесли внезапный вердикт

США готовы выделить Донбассу 65 млн долларов для

США готовы выделить Донбассу 65 млн долларов для "снижения экономической зависимости" от РФ

Милонов высмеял «тактику» Авакова по «возвращению» Донбасса

Милонов высмеял «тактику» Авакова по «возвращению» Донбасса

Дворкович: Ответные меры на санкции США не повредят российской экономике

Дворкович: Ответные меры на санкции США не повредят российской экономике

Новости экономики
еще новости
В Кабинете Министров Украины прогнозируют значительный рост тарифов на коммунальные услуги

В Кабинете Министров Украины прогнозируют значительный рост тарифов на коммунальные услуги

В Астрахани тарифы на воду могут поднять в три раза

В Астрахани тарифы на воду могут поднять в три раза

Россия захватит рынок продовольствия Европы, используя новые правила ЕС – СМИ

Россия захватит рынок продовольствия Европы, используя новые правила ЕС – СМИ

В системе ProZorro появился первый тендер за средства Всемирного банка

В системе ProZorro появился первый тендер за средства Всемирного банка

Новости общества
еще новости
На базе мотострелкового соединения ЦВО в Алтайском крае стартовал кинологический конкурс «Верный друг»

На базе мотострелкового соединения ЦВО в Алтайском крае стартовал кинологический конкурс «Верный друг»

В Военной академии РВСН имени Петра Великого обсудили вопросы совершенствования воспитательной работы с личным составом

В Военной академии РВСН имени Петра Великого обсудили вопросы совершенствования воспитательной работы с личным составом

Минсельхоз запрещает продавать сыроподобную продукцию – СМИ

Минсельхоз запрещает продавать сыроподобную продукцию – СМИ

В ЗВО завершился второй этап конкурса «Авиадартс-2018»

В ЗВО завершился второй этап конкурса «Авиадартс-2018»

Происшествия
еще новости
Кабриолет за 10 млн рублей разбился в ДТП в Сочи

Кабриолет за 10 млн рублей разбился в ДТП в Сочи

В Хабаровске на одну из улиц города рухнул вертолёт

В Хабаровске на одну из улиц города рухнул вертолёт

В Крыму электропоезд столкнулся с микроавтобусом, есть жертвы и пострадавшие

В Крыму электропоезд столкнулся с микроавтобусом, есть жертвы и пострадавшие

В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

Новости Украины
еще новости
«Жертвы будут исчисляться тысячами».Стало известно как Украина будет зачищать Донбасс

«Жертвы будут исчисляться тысячами».Стало известно как Украина будет зачищать Донбасс

В России экстренно госпитализирован Иосиф Кобзон

В России экстренно госпитализирован Иосиф Кобзон

Анатолий Шарий. Почему я против блокировки Telegram

Анатолий Шарий. Почему я против блокировки Telegram

Появились жуткие фото прифронтового села в Донецкой области

Появились жуткие фото прифронтового села в Донецкой области

Мировые новости
еще новости
Война на Донбассе: боевики готовят новую провокацию против воинов АТО

Война на Донбассе: боевики готовят новую провокацию против воинов АТО

“Реалистичная цель”: в НАТО прокомментировали желание Украины вступить в альянс

“Реалистичная цель”: в НАТО прокомментировали желание Украины вступить в альянс

Геологи объяснили мощнейшее подводное извержение

Геологи объяснили мощнейшее подводное извержение

Дональд Трамп оказался втянут в очередной скандал

Дональд Трамп оказался втянут в очередной скандал




Лента новостей
На базе мотострелкового соединения ЦВО в Алтайском крае стартовал кинологический конкурс «Верный - 20:19 На базе мотострелкового соединения ЦВО в Алтайском крае стартовал кинологический конкурс «Верный друг»Заявление коалиции о намерении атаковать только три объекта в САР вызвали скепсис в МО РФ - 20:17 Заявление коалиции о намерении атаковать только три объекта в САР вызвали скепсис в МО РФКанье Уэст назвал Ким Кардашьян «современным воплощением Марии-Антуанетты» - 20:00 Канье Уэст назвал Ким Кардашьян «современным воплощением Марии-Антуанетты»В Кабинете Министров Украины прогнозируют значительный рост тарифов на коммунальные услуги - 19:59 В Кабинете Министров Украины прогнозируют значительный рост тарифов на коммунальные услугиВ России экстренно госпитализирован Иосиф Кобзон - 19:52 В России экстренно госпитализирован Иосиф КобзонФутболист "Спарты" дисквалифицирован на 7 матчей за удар соперника ногой в лицо - 19:29 Футболист Российские ВМС сыграли у берегов Сирии в кошки-мышки с британской подлодкой, — Times - 19:17 Российские ВМС сыграли у берегов Сирии в кошки-мышки с британской подлодкой, — TimesВ Нальчике сгорели рыночные павильоны площадью 2 тысячи квадратных метров - 19:08 В Нальчике сгорели рыночные павильоны площадью 2 тысячи квадратных метровБанк однокурсника Путина лишился лицензии - 19:07 Банк однокурсника Путина лишился лицензииCBS по ошибке опубликовал некролог Барбары Буш - 19:07 CBS по ошибке опубликовал некролог Барбары БушДесятки человек пострадали в столкновениях с полицией в Ереване - 19:07 Десятки человек пострадали в столкновениях с полицией в ЕреванеДело гематолога Мисюриной вернулось в прокуратуру - 19:06 Дело гематолога Мисюриной вернулось в прокуратуруРоскомнадзор оценит популярность VPN и прокси для обхода блокировок - 19:06 Роскомнадзор оценит популярность VPN и прокси для обхода блокировокСБУ: Савченко и Рубан отказываются давать показания - 19:02 СБУ: Савченко и Рубан отказываются давать показания
Последние новости
Легковой автомобиль въехал в толпу прохожих в Манчестере - 21:56 Легковой автомобиль въехал в толпу прохожих в Манчестере Россия обвинила Великобританию и США в инсценировке химатаки в Думе - 21:56 Россия обвинила Великобританию и США в инсценировке химатаки в Думе Москалькова предложила запретить подросткам участвовать в протестах - 21:56 Москалькова предложила запретить подросткам участвовать в протестах ЕС потребует компенсации от США из-за пошлин на сталь и алюминий - 21:56 ЕС потребует компенсации от США из-за пошлин на сталь и алюминий Мэй отвергла нанесение удара по Сирии из-за просьбы Трампа - 21:55 Мэй отвергла нанесение удара по Сирии из-за просьбы Трампа В «Дикси» опровергли отключение касс из-за блокировки Telegram - 21:55 В «Дикси» опровергли отключение касс из-за блокировки Telegram Проектирование и создание сайтов на любую тематику - 21:52 Проектирование и создание сайтов на любую тематику Атака США в Сирии – что это было на самом деле, во Франции вынесли внезапный вердикт - 21:31 Атака США в Сирии – что это было на самом деле, во Франции вынесли внезапный вердикт «Жертвы будут исчисляться тысячами».Стало известно как Украина будет зачищать Донбасс - 21:31 «Жертвы будут исчисляться тысячами».Стало известно как Украина будет зачищать Донбасс ЕС готов сотрудничать с РФ по вопросам международной политики — Могерини - 21:22 ЕС готов сотрудничать с РФ по вопросам международной политики — Могерини США и союзники боятся выводов ОЗХО и уже ищут оправдания, — постпред РФ - 21:18 США и союзники боятся выводов ОЗХО и уже ищут оправдания, — постпред РФ Протесты в Ереване: госпитализированы 46 человек - 21:03 Протесты в Ереване: госпитализированы 46 человек Погиб 20-летний популярный корейский певец TANY - 20:45 Погиб 20-летний популярный корейский певец TANY
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"