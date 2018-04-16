Россиянка Касаткина опустилась на девятое место в Чемпионской гонке WTA

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россиянка Дарья Касаткина опустилась на девятое место в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на официальном сайте организации.
Касаткина на прошлой неделе не участвовала в турнирах. Бельгийка Элизе Мертенс, выигравшая турнир в Лугано (Швейцария), поднялась на три строчки и теперь занимает седьмое место.
Словачка Анна-Каролина Шмидлова, завоевавшая титул на турнире в Боготе, взлетела на 104 места и вошла в топ-50. Ее соперница по финалу испанка Лара Арруабаррена-Весино поднялась на 43 позиции и стала 54-й.
Чемпионская гонка WTA, версия от 16 апреля:
1 (1). Каролина Возняцки (Дания) — 2760 очков,
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 2385,
3 (3). Ангелика Кербер (Германия) — 2055,
4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 1755,
5 (5). Петра Квитова (Чехия) — 1621,
6 (6). Наоми Осака (Япония) — 1521,
7 (10). Элизе Мертенс (Бельгия) — 1476,
8 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 1351,
9 (8). Дарья Касаткина (Россия) — 1323,
10 (9). Каролина Плишкова (Чехия) — 1250...
44 (43). Анна Блинкова (Россия) — 438…
49 (153). Анна-Каролина Шмидлова (Словакия) - 397...
54 (97). Лара Арруабаррена-Весино (Испания) - 377...
58 (54). Елена Веснина (Россия) — 357…
70 (65). Екатерина Макарова (Россия) — 305…
83 (75). Мария Шарапова (Россия) — 251…
87 (79). Софья Жук (Россия) — 235.