Россиянка Касаткина опустилась на девятое место в Чемпионской гонке WTA

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россиянка Дарья Касаткина опустилась на девятое место в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на официальном сайте организации.

Касаткина на прошлой неделе не участвовала в турнирах. Бельгийка Элизе Мертенс, выигравшая турнир в Лугано (Швейцария), поднялась на три строчки и теперь занимает седьмое место.

Словачка Анна-Каролина Шмидлова, завоевавшая титул на турнире в Боготе, взлетела на 104 места и вошла в топ-50. Ее соперница по финалу испанка Лара Арруабаррена-Весино поднялась на 43 позиции и стала 54-й.

Чемпионская гонка WTA, версия от 16 апреля:

1 (1). Каролина Возняцки (Дания) — 2760 очков,

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 2385,

3 (3). Ангелика Кербер (Германия) — 2055,

4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 1755,

5 (5). Петра Квитова (Чехия) — 1621,

6 (6). Наоми Осака (Япония) — 1521,

7 (10). Элизе Мертенс (Бельгия) — 1476,

8 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 1351,

9 (8). Дарья Касаткина (Россия) — 1323,

10 (9). Каролина Плишкова (Чехия) — 1250...

44 (43). Анна Блинкова (Россия) — 438…

49 (153). Анна-Каролина Шмидлова (Словакия) - 397...

54 (97). Лара Арруабаррена-Весино (Испания) - 377...

58 (54). Елена Веснина (Россия) — 357…

70 (65). Екатерина Макарова (Россия) — 305…

83 (75). Мария Шарапова (Россия) — 251…

87 (79). Софья Жук (Россия) — 235.