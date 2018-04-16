Россию не допустят до расследования инцидента в Солсбери, считает Антошкин

Британские власти не допустят Россию до расследования отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, так как это сыграет не в пользу Лондона. Об этом заявил депутат Госдумы, бывший заместитель главнокомандующего ВВС РФ генерал-полковник Николай Антошкин, передаёт РИА «Новости».

«Это двойные стандарты, начали работать элементы холодной войны: во всем виновата Россия <…>. До расследования РФ не допустят. Если допустят, это будет работать против них», — сказал парламентарий. Читайте по теме

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Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта обнаружили без сознания в сквере в Солсбери. Британский премьер Тереза Мэй, не предъявляя доказательств, обвинила Россию в покушении на Скрипалей. Москва категорически отрицает все обвинения Лондона.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что специалисты из исследовательского центра в швейцарском городе Шпиц после экспертизы отобранных в Солсбери образцов вещества, которым отравили Скрипалей, пришли к выводу, что при покушении было использовано вещество BZ, которое имелось на вооружении Британии и США.

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