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Рост продаж белорусского оружия дали сирийские боевики?


Добавлено: 16 апр 2018 в 12:07, Категория: Политика
Рост продаж белорусского оружия дали сирийские боевики?

В конце прошлого года в Государственном военно-промышленном комитете Белоруссии подводили итоги работы в 2017 году. Председатель комитета Олег Двигалев заявил, что экспорт вооружений вырос на 15%. «Мы заработали больше миллиарда долларов», — сказал он на заседании. По словам Олега Двигалева, белорусскую продукцию покупают в 69 странах мира и один из основных рынков — Россия. При этом глава Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии ничего не сказал о поставках вооружений в Болгарию, которые в 2017 году выросли в 7 раз — до 117 млн евро.

В апреле департамент экспортного контроля министерства иностранных дел Румынии опубликовал отчет об экспортных, брокерских и транзитных операциях с товарами военного назначения за прошлый год.

В документе говорится, что из Белоруссии в Болгарию через Венгрию и Румынию осуществили 34 операции по перевозке боеприпасов на сумму 117 млн евро. Среди них — зарядные ленты с патронами, заряды (патроны), детонаторы, гранаты к минометам, 122-милиметровые реактивные снаряды и неуправляемые ракеты.

Все эти боеприпасы советских образцов в больших количествах производятся и в самой Болгарии. По данным местной газеты «Труд», основной их производитель, «Вазовский машиностроительный завод» (VMZ), увеличил производство боеприпасов за 9 месяцев 2017 года почти на треть — до 400 млн левов ($ 250 млн), и до конца года должен был успеть выполнить контрактов еще на 130 млн левов ($ 81 млн.).

Болгария является одним из крупнейших поставщиков и производителей оружия и боеприпасов советского образца для боевиков Сирии. Поставки осуществляются через Саудовскую Аравию и США. Только в этом году, по открытым данным, «Вазовский машиностроительный завод» и предприятие «Дунарит» отгрузили американскому подразделению британской корпорации Chemring Military Products 23 тонны боеприпасов. В основном — ракеты «Град» и гранаты для противотанковых гранатометов. Chemring Military Products является одним из четырех официальных закупщиков вооружений не стандартов НАТО для партнеров США по борьбе с запрещенным в России «Исламским государством» в Ираке и Сирии. В их число входят и группировки сирийских боевиков. В прошлом году закупщики получили контракты на сумму до $ 500 млн.

В то же время, как можно судить по отчетам Болгарии в Реестр обычных вооружений ООН, страна выполняет еще и роль хаба, через который производятся закупки оружия в других странах Восточной Европы для их последующего реэкспорта в третьи страны, в том числе тем же США и Саудовской Аравии, говорит военный эксперт Юрий Лямин. «Среди них попадается и оружие, которое производится в самой Болгарии, но, вероятно, промышленные мощности болгарского ВПК просто не справляются с тем объемом заказов, что нахлынул на них в последние годы», — считает эксперт.

EADaily писало, что с 2015 года Белоруссия резко нарастила поставки вооружений болгарским компаниям, которые перепродают военную продукцию стран Восточной европы и СНГ в Саудовскую Аравию и американским поставщикам в Сирию. По данным Регистра обычных вооружений ООН, например, в 2015 году Болгария закупила в Белоруссии 240 пусковых установок 9П135М, предназначенных для запуска противотанковых ракет «Фагот» и «Конкурс». И в том же году перепродала 216 таких же установок в Саудовскую Аравию и США. Американское издание Buzzfeed при этом писало, что американская компания Purple Shovel LLC должна была закупить 700 управляемых ракет для противотанкового комплекса 9М113 «Конкурс», но их в Болгарии не оказалось и болгарский посредник Alguns ltd купил их в Белоруссии. В Главном управлении войск специального назначения Минобороны США (SOCOM) изданию подтвердили происхождение ракет.

Всего в 2015 и 2016 годах Белоруссия продала в Болгарию вооружений на 54 млн евро. Таковы данные ежегодных отчетов об импорте и экспорте вооружений Минэкономики Болгарии.

Справедливости ради надо заметить, что данные о продажах боеприпасов из Белоруссии в 2017 году на 117 млн евро могут быть неокончательны. Очевидно, в Румынии указывают сумму контрактов, а не свершившиеся поставки. Так, в 2016 году МИД страны указал транзит на 84 млн евро, а в болгарском отчете эта сумма проходила как контрактная. Минэкономики Болгарии указало, что реальные поставки составили 15,9 млн евро.

Из отчета МИД Румынии за 2016 год.

В любом случае, в 2017 году выросли и суммы контрактов между белорусскими и болгарскими предприятиями — в 1,4 раза. Виды законтрактованных боеприпасов при этом полностью повторяют болгарский ассортимент, который поставляется в Сирию. Например, 122-миллиметровые реактивные снаряды (ракеты) для систем залпового огня. Этим параметрам соответствуют печально известные «Грады». Их экспортом из Белоруссии занимается государственное внешнеторговое унитарное предприятие «Белспецвнештехника».

В Болгарии «Грады» производят на «Вазовском машиностроительном заводе».

Там же, в Сопоте, производят и широкораспространенные у сирийских джихадистов гранаты для противотанковых гранатометов РПГ. Гранаты также указаны в белорусском транзите в отчете румынского МИДа и их продает «Белспецвнештехника».

Получить более детальную информацию по поставкам белорусских вооружений в Болгарию пока не представляется возможным, так как Минэкономики Болгарии публикует отчеты в мае. В то же время в Государственном военно-промышленном комитете Белоруссии на запрос EADaily об экспорте вооружений в Болгарию еще в конце августа прошлого года ответили так: «Республика Беларусь неукоснительно соблюдает международные обязательства в области контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового поражения. Поставки продукции военного назначения в адрес иностранных государств осуществляются исключительно при наличии соответствующих гарантий по использованию поставляемой продукции военного назначения со стороны импортера».

Формально, никаких претензий ни к Минску, ни даже к Софии и столицам других стран Восточной Европы быть не может, так как вооружения покупают государственные органы Саудовской Аравии и компании-закупщики США. Они-то и Пентагон и поставляют их непосредственно боевикам Сирии. Однако, в странах-производителях вооружений советских образцов вряд ли не знают и не понимают цели закупок, которая уже не раз раскрывалась в журналистских расследованиях, проведенных в том числе EADaily .

Напомним, что в этом году только США планируют потратить на сирийскую часть программы подготовки и вооружения сил для противостоянии «Исламскому государству» в Ираке и Сирии (CTEF) $ 500 млн, в следующем — $ 300 млн. Основные затраты — закупка нестандартных вооружений. Из боеприпасов, что в прошлом году Белоруссия могла поставить в Болгарию, для Сирии планируют закупить, например, 20 млн патронов и 6 тыс. гранат для противотанковых гранатометов.

Ракеты «Град» в документе не указываются, хотя, как показывают данные поставок, являются основным видом боеприпасов. Из 23 тонн поставок болгарских боеприпасов американским закупщикам в феврале 10 тонн были 122-миллиметровыми реактивными снарядами для систем залпового огня. Сегодня они являются самым мощным оружием, которым владеют группировки сирийских боевиков. «Вазовский машиностроительный завод» при этом всегда была основным поставщиком ракет «Град».

https://eadaily.com/ru/news/2018/04/13/cherez-bolgariyu-minsk-narashchivaet-postavki-boepripasov-dlya-boevikov-cirii


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Добавлено: 16 апр 2018 в 12:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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