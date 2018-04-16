СБУ: Савченко и Рубан отказываются давать показания

Народный депутат Надежда Савченко и переговорщик Владимир Рубан отказываются давать показания следствию. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба СБУ.

В ведомстве утверждают, что, учитывая большой общественный резонанс к этому делу, сотрудники СБУ в сжатые сроки проводят необходимые следственные действия, направленные на быстрое, полное и беспристрастное исследование всех обстоятельств «уголовных преступлений, выяснения степени участия и вины каждого соучастника».

«Проводятся допросы подозреваемых по обстоятельствам объявленного им подозрения. На данное время фигуранты дела, пользуясь своими процессуальными правами, отказываются от дачи показаний следствию», – заявили в пресс-службе.

Ранее в СБУ заявили, что Надежда Савченко отказалась от допроса на полиграфе.

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