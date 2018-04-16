Сирия: Как Русская Вежливость города берёт, банды и их спонсоры потеряли важнейший оплот — репортаж РВ (ВИДЕО)

Вчера боевики полностью сдали свою последнюю крепость в Восточной Гуте — город Думу. Из него выехали последние три тысячи боевиков и членов их семей. Не помог бандитам и их кураторам даже ход с химическим оружием, оплот банд, нависавший над Дамаском долгие годы, перешёл под полный контроль Армии Сирии.

Об этом в репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

Эта быстрая и большая победа стала возможна благодаря напряженной работе российских офицеров из Цента по примирению враждующих сторон. Наши военные убедили боевиков покинуть хорошо укреплённые городские кварталы Восточной Гуты, штурм которых мог занять месяцы и обернуться большими жертвами для атакующих бойцов САА и их союзников.

Ещё на днях набитые оружием и военной техникой бандформирований пригороды Дамаска снова потихоньку становятся спокойным местом

Последним оплотом банд стала Дума. Боевые действия в этом городе недавно закончились, но долгожданная мирная жизнь в освобожденные от боевиков дома еще придет нескоро.

За годы боевых действий многие дома превратились в развалины, в которых несмотря отсутствие элементарных бытовых удобств проживают семьи, идти просто некуда….

Сразу на освобождённые от боевиков территории направились представители Центра по примирению воюющих сторон с членами Комитета национального примирения и временной администрацией города Думы. Как ранее сообщили в российском военном ведомстве российская и сирийская сторона уже начала восстанавливать жизнь в этих разбитых войной кварталах. Уже сегодня подразделения военной полиции Минобороны РФ отправятся охранять порядок в Думе. А в ближайшие дни гуманитарную помощь получит каждый нуждающийся.

С момента освобождения Думы Центром по примирению враждующих сторон оказана гуманитарная помощь более 500 мирным жителям. Людям выдано свыше 400 продовольственных наборов и свежий хлеб.