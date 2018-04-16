Сирийские граждане протестуют против политики США в регионе

Жители города Ракка на севере Сирии вышли на улицы с акцией протеста против агрессивной политики США в регионе.

Протестующие несут сирийские флаги и выкрикивают лозунги в поддержку Башара Асада. Они призывают сирийскую армию освободить их город от оккупации США и курдских военных формирований.

Ранее сообщалось, что Ракка, являющийся фактически столицей Исламского государства (запрещенная в России террористическая организация), перешел в распоряжение американской армии и курдской оппозиции в октябре 2017 года. Местные жители обвинили курдских боевиков в этнической чистке нескольких деревень, населенных арабами.