Сирийские власти предложили экспертам ОЗХО встретиться со свидетелями событий в Думе

Власти Сирии предложили экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) лично поговорить с 22 свидетелями события в сирийском населенном пункте Дума.

Об этом говорится в заявлении генерального директора организации Ахмета Узюмджю на 58-й сессии Исполнительного совета ОЗХО, передаёт ТАСС. Читайте по теме

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«Тем временем власти Сирии предложили группе экспертов провести беседу с 22 свидетелями, которых могут доставить в Дамаск. Я надеюсь, что все необходимые приготовления будут сделаны по линии Департамента по вопросам охраны и безопасности ООН, чтобы эксперты могли попасть в Думу как можно скорее», — заявил Узюмджю.

Ранее несколько западных стран обвинили власти САР в химатаке на город Дума в Восточной Гуте. Москва и Дамаск опровергли информацию о применении химического оружия сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов об атаке — выгородить боевиков и оправдать возможные силовые удары извне.

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