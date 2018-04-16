Ситуация на КПВВ: на всех пунктах пропуска небольшие очереди

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд по данным Госпогранслужбы находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 20/50;

КПВВ «Марьинка» — 30/60;

КПВВ «Новотроицкое» — 20/20;

КПВВ «Гнутово» — 30/20.

Пассажиро-транспортный поток во всех контрольных пунктах въезда-выезда был несколько снижен.

В общем через КПВВ последовало 26,4 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 5987 человек и 965 транспортных средств;

«Марьинка» — 7006 человек и 1410 транспортных средств;

«Новотроицкое» -5115 человек и 1197 транспортных средств;

«Гнутово» — 2725 человек и 745 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 5570 человек.