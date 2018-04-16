Скончался режиссер «Пролетая над гнездом кукушки» Милош Форман

Непродолжительная болезнь отняла жизнь у одного из легендарных режиссеров, автора картин «Пролетая над гнездом кукушки», «Амадей», «Вальмон», двукратного лауреата премии «Оскар», Милоша Формана. Американский и чешский режиссер и сценарист скончался в возрасте 86 лет.



«Он скончался тихо, в окружении семьи и друзей», — подтвердила кончину мужа Мартина, добавив, что тот умер от непродолжительной болезни.

Милош Форман родился в Чехословакии. Мать и отец Формана попали в концлагеря и там умерли. Будучи уже взрослым человек, Милош узнал, что его биологическим отцом является архитектор Отто Кон. Его мать изменила отцу и призналась в этом подруге в концлагере. В школе он учился вместе с Вацлавом Гавелом, будущим президентом Чехии, одним из отцов «бархатной революции». Тогда мальчику предстояло быть его наставником, что не особо радовало Милоша. Но кто же знал, какая роль предстоит ему.

Когда Милош учился в пражской киношколе, преподавателем литературы у него был Милан Кундера. Тот сыграл важную роль в судьбе мальчика. Однажды он заставил его прочитать «Опасные связи» Шодерло де Лакло.

«В то время, когда мои мысли были постоянно заняты сексом, откровенное обсуждение любовных интриг, приключений и забав произвело на меня настолько сильное впечатление, что спустя примерно тридцать лет я поставил фильм по этой книге», — вспоминал Форман.

Сестра Яны Брейховой, однажды бывшей его женой, Хана Брейхова сыграет главную роль в одном из первых его значительных фильмов, «Любовных похождениях блондинки». Он будет номинирован на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Ту же номинацию Форман получит вскоре за еще один свой чешский фильм, «Бал пожарных». Так для него откроется дорога в Голливуд.

Снять легендарную картину «Пролетая над гнездом кукушки» предложил режиссеру Майкл Дуглас, ведь еще его отец бредил этой затеей. Правда, ему отказали все, руководствуясь тем, что никто не будет смотреть фильм про душевнобольных. Но не один он хотел увидеть экранизацию романа Кена Кизи. Его знакомый Джек Николсон проявил желание посодействовать съемкам.

«В нем не было ни капли чванства, эгоизма, звездной болезни, и о работе с таким актером можно было только мечтать. Он всегда был готов к работе, всегда точно знал, чего хочет. Благодаря его юмору все чувствовали себя непринужденно, а это очень важно для работы на съемочной площадке», — говорил о Николсоне Форман.

Пролетая над гнездом кукушки» обошел всех в битве за «Оскар», получив пять главных призов: за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший сценарий, лучшие работы актера и актрисы (Луиза Флетчер) в главных ролях. До того собрать «большую пятерку» основных «Оскаров» удавалось лишь одной картине в истории. Второго «Оскара» Форман получил за «Амадея» — фильм о Моцарте, снятом по пьесе Питера Шаффера.