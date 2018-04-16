СМИ сообщили о боях в сирийской Думе между силами Асада и боевиками

Очевидцы утверждают, что в сирийской Думе начались бои между проправительственным отрядом Национальной гвардии и боевиками. Как уточняет «Интерфакс», бои вспыхнули в квартале Аль-Рахмани, известно, что есть погибшие и раненые.

Местные жители сообщили, что в этом районе до освобождения Думы размещался крупный арсенал антиправительственных формирований.

В сирийской Думе идут бои между правительственной армией и боевиками: https://t.co/STb7qT0P2o pic.twitter.com/JLuo0AafAg

— Life | Новости (@lifenews_ru) 16 апреля 2018 г.