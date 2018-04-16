СМИ узнали о гневе Трампа из-за числа высланных российских дипломатов

Президент США Дональд Трамп был недоволен, узнав, что из Франции и Германии были высланы всего по четыре российских дипломата. Его не устроило то, что американские власти выслали наибольшее число россиян, сообщает Washington Post.

Источники издания в американской администрации утверждают, что Трамп устроил скандал своим помощникам, обвинив их в том, что они намеренно ввели его в заблуждение относительно высланных из других стран дипломатов РФ. Трамп ожидал от европейских союзников соразмерной высылки.

План по высылке российских дипломатов не был принят американским президентом «с воодушевлением». Он не стал против него возражать, но подчеркнул, что не хотел бы, чтобы США стала страной, выславшей максимальное количество россиян.

«Мы сравняемся по числу [высланных дипломатов]. Мы не будем на первом месте. Мы вышлем столько же», — цитируют источники президента.

Собеседники издания утверждают, что Трамп не стеснялся в выражениях в адрес своих помощников.

«Он очень сильно ругался, было много ругани», — рассказал один из анонимных собеседников издания.