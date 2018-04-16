СМИ узнали о желании Трампа ударить по российским объектам в Сирии

В ходе обсуждения возможности нанесения ударов в Сирии, президент США Дональд Трамп предлагал нанести удар по российским и иранским объектам. Как сообщил Wall Street Journal собственный источник, его отговорил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Собеседник издания утверждает, что Мэттис представил на обсуждение три вариант атаки. Первый предполагал нанесение удара по имеющим отношение к химическому оружию объектам. Второй — по исследовательским объектам, имеющим отношение к химическому оружию и по центрам военного командования. Третий — нанесение удара по российским ПВО, для того, чтобы «подорвать военный потенциал сирийского режима».

Трамп настаивал на нанесении удара по российским и иранским объектам, чтобы «при необходимости достать военное оборудование Асада». Джеймс Мэттис выступил против этого, и был утвержден «гибридный план».

Напомним, 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по сирийским правительственным объектам, которые по их данным, использовались для производства химического оружия. Из 100 ракет большая часть была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были.