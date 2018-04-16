СМИ: Во Франции инициировали процедуру лишения Асада ордена почетного легиона

Французские власти в понедельник инициировали процедуру лишения президента Сирии Башара Асада высшей награды своей страны – ордена почетного легиона.

Об этом со ссылкой на собственные источники в Елисейском дворце сообщает французский телеканал BF MTV, отмечая, что власти Франции наградили Башара Асада орденом почетного легиона в 2001 году.

Напомним: в конце минувшей недели президент Франции Эммануэль Макрон заявил о наличии доказательств того, что в Сирии было использовано химическое оружие. При этом он отметил, что имеющиеся у Франции данные нуждаются в проверке.