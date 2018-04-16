Собянин предложил продлить голосование ради дачников

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил городской думе продлить голосование на выборах градоначальника с 20 до 22 часов. Соответствующий законопроект размещен на сайте столичного парламента.

В пояснительной записке к документу говорится, что это позволит «сделать участие в голосовании более удобным для жителей города Москвы, в том числе для уезжающих в выходные дни за пределы города».

Законопроектом также увеличивается число доверенных лиц кандидата в мэры со 100 до 500 человек.

Кроме того, «в целях соблюдения принципа открытости и гласности выборов» предлагается дать право городской Общественной палате назначать наблюдателей в избирательные комиссии.

Об участии в сентябрьских выборах мэра уже заявили действующий градоначальник Сергей Собянин, а также оппозиционные политики Илья Яшин, Дмитрий Гудков и Cергей Митрохин.