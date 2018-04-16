Соцсети: в центре Донецка подростки избили двух боевиков

Сегодня вечером в центре оккупированного Донецка возле торгового центра «Континет» компания подростков избила двух боевиков. Об этом в социальной сети сообщил очевидец произошедшего.

Так, дончанин пишет: «Донецк.19.30. Прям у центрального входа в Континент человек 20 пацанов (14–16 лет) от. ярили двух вояк, и ногами, и руками, и головой об плитку, причем за сим действом наблюдала куча народу, молча наблюдали. Это не слухи, видел лично. Не знаю, как началось, но вояки гнались за пацанами, а когда догнали, то отгребли по полной. Пацанва тупо развернулись и человек пять накидали зеленым по самое нихочу, еще и головой об плитку опустили одного, аж зазвенело, а потом тупо свалили в сторону ЦУМа».

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