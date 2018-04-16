Спартакиада центральных органов военного управления Министерства обороны Российской Федерации по легкой атлетике

В соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2018 год Управлением физической подготовки и спорта ВС РФ организована и проведена Спартакиада центральных органов военного управления Министерства обороны РФ по легкой атлетике.

Спортсмены состязались в личном зачете в 4 возрастных группах на дистанциях от 60 м до 3000 м, а также в составе команд в двух эстафетах 4х400 м и в комплексной эстафете.

Всего в соревнованиях приняло участие 253 спортсмена, представлявших 34 команды органов военного управления Министерства обороны РФ. Из них: 219 военнослужащих, 34 федеральных государственных гражданских служащих.

По итогам соревнований места среди команд распределились

следующим образом:

среди спортивных коллективов 1 группы:

I место – Главное управление Генерального штаба Вооруженных

Сил Российской Федерации;

II место – Национальный центр управления обороной Российской Федерации;

III место – Управление коменданта охраны Министерства обороны Российской Федерации;

среди спортивных коллективов 2 группы:

I место – Главное управление вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации;

II место – Главное управление контрольной и надзорной деятельности Министерства обороны Российской Федерации;

III место – 12 Главное управление Министерства обороны Российской Федерации;

среди спортивных коллективов 3 группы:

I место – Восьмое управление Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации;

II место – Главное автобронетанковое управление Министерства обороны Российской Федерации;

III место – 9 Управление Министерства обороны Российской Федерации.

Все участники соревнования продемонстрировали высокий уровень

личной подготовленности, командный дух и волю к победе.