Способность ориентироваться лососи наследуют от матери

Эксперимент норвежских ученых позволил установить, что способность находить дорогу во время миграции лососи наследуют от матери.

Несколько лет назад исследователи из Норвежского института исследований природы (NINA) выпустили 7 000 молодых лососей в устье реки Имса в норвежском округе Рогаланд. Все они вылупились из икринок на исследовательской станции NINA неподалеку. Часть мальков происходила от рыб с рыбоводных хозяйств, часть была взята из дикой популяции в реке Имса. Были и потомки “смешенных браков”, то есть или только отец, или только мать лосося родились на рыбозаводе, а второй родитель происходил из реки. Все рыбы были помечены, чтобы установить, какие из них наиболее успешно найдут путь домой, когда достигнув взрослого возраста отправятся на нерест в реку Имса.

Нина и Брор Йонссон (Nina Jonsson, Bror Jonsson) сообщают в статье, опубликованной в журнале Naturen, что потомки двух диких лососей, а также те, чьи матери происходили из природной популяции, в два раза успешнее находили родной залив и возвращались в реку Имса. Ученые предполагают, что гены, связанные со способностью к ориентации, лососи наследуют от матери.

В связи с этим ученые опасаются вредного воздействия на природные популяции лосося со стороны лососей, сбежавших с огороженных акваторий рыбоводческих хозяйств. Скрещиваясь с дикими лососями, они внесут в популяцию свои гены. Нина и Брор Йонссон полагают, что проблему можно решит стерилизация лососей, разводимых фермерами.