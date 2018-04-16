Среди боевиков активно распространяется смертельная болезнь

Показать меню
Актуально
Путин: Удар США по Сирии нарушает международное право - 11:31 Путин: Удар США по Сирии нарушает международное право Умер режиссер Милош Форман - 11:38 Умер режиссер Милош Форман СРОЧНО: ПВО Сирии сбило 71 крылатую ракету из 103, — Минобороны РФ - 11:42 СРОЧНО: ПВО Сирии сбило 71 крылатую ракету из 103, — Минобороны РФ Путин после атаки на Сирию: "История расставит все по своим местам" - 12:00 Путин после атаки на Сирию: Умер режиссер фильма "Пролетая над гнездом кукушки" Милош Форман - 12:03 Умер режиссер фильма Брифинг начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ по - 12:14 Брифинг начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ по ситуации в Сирии Никите Турчину интересно мнение подписчиков о привороте - 12:17 Никите Турчину интересно мнение подписчиков о привороте Режиссер «Пролетая над гнездом кукушки» Милош Форман умер в 86 лет - 12:31 Режиссер «Пролетая над гнездом кукушки» Милош Форман умер в 86 лет Минобороны РФ не заметило участия Франции в ударах по Сирии - 12:32 Минобороны РФ не заметило участия Франции в ударах по Сирии Ячанов: любой финал плей-офф КХЛ сводится к противостоянию вратарей - 13:17 Ячанов: любой финал плей-офф КХЛ сводится к противостоянию вратарей Обнародован доклад Франции с рассекреченными данными спецслужб по инциденту в - 13:21 Обнародован доклад Франции с рассекреченными данными спецслужб по инциденту в сирийской Думе Российские системы ПВО не зафиксировали участие Франции в ударе по САР - 13:31 Российские системы ПВО не зафиксировали участие Франции в ударе по САР «Поможем населению Сирии», — Мэй ответила на вопрос, продолжатся ли удары по - 13:35 «Поможем населению Сирии», — Мэй ответила на вопрос, продолжатся ли удары по Сирии Фрик, возомнивший себя политиком: зачем Трамп открыл огонь по Сирии - 14:14 Фрик, возомнивший себя политиком: зачем Трамп открыл огонь по Сирии Франция обвинила Сирию в секретном производстве химоружия - 14:16 Франция обвинила Сирию в секретном производстве химоружия Экс-вокалист Deep Purple слег с инфарктом в Минске - 14:18 Экс-вокалист Deep Purple слег с инфарктом в Минске Высокий суд Лондона обязал Кехмана вернуть кредит Банку Москвы - 14:18 Высокий суд Лондона обязал Кехмана вернуть кредит Банку Москвы
» » Среди боевиков активно распространяется смертельная болезнь

Среди боевиков активно распространяется смертельная болезнь


Добавлено: 16 апр 2018 в 10:45, Категория: Украина
Среди боевиков активно распространяется смертельная болезнь

Оккупационные «власти» ОРДО стараются не допустить распространения слухов и «ненужной» информации среди гражданского населения и среди незаконных вооруженных формирований.

Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщил, что отключение телевещания и радиовещания в оккупированным Донецке вместе с исчезновением в отдельных районах Интернета вызвало негативный резонанс. Причина в том, что на оккупированных территориях начала распространяться информация в виде слухов о том, что Путин «сливает» Донецк и «ДНР». Поэтому, во избежание негативной реакции местного гражданского населения и боевиков, они были «отрезаны от мира».

Также, сразу в нескольких подразделениях так называемого «1-го армейского корпуса ДНР» зафиксированы случаи заболевания туберкулезом. В ряде случаев речь идет об открытой форме заболевания. Поэтому командование «1-го АК ДНР» поставило задачу провести полную проверку всех боевиков и российских наемников во всех частях и подразделениях на предмет заболевания туберкулезом, не разглашая информации.


Материалы по теме:

Тымчук: Боевиков «ДНР» «подкосили» венерические заболевания
Тымчук: в «ДНР» началась кампания по вербовке местного населения
В «ДНР» обострилась проблема дезертирства среди боевиков
Боевики «ЛДНР» распространяют слухи о «сливе» со стороны России
Добавлено: 16 апр 2018 в 10:45, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Нейтральная Швейцария прокомментировала удар по Сирии

Нейтральная Швейцария прокомментировала удар по Сирии

Рассказываем о новинках музыки

Рассказываем о новинках музыки

Стало известно условие США для диалога с Сирией

Стало известно условие США для диалога с Сирией

Facebook вдвое увеличил расходы на обеспечение безопасности Цукерберга

Facebook вдвое увеличил расходы на обеспечение безопасности Цукерберга

Новости России
еще новости
Театральную награду «Золотая маска» получил режиссер Юрий Бутусов

Театральную награду «Золотая маска» получил режиссер Юрий Бутусов

Сыроподобные продукты могут запретить в России

Сыроподобные продукты могут запретить в России

Серебренникова наградили «Золотой маской» как лучшего режиссера в опере

Серебренникова наградили «Золотой маской» как лучшего режиссера в опере

Частичное обрушение здания произошло в Москве

Частичное обрушение здания произошло в Москве

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Экс-возлюбленные Белла Хадид и The Weeknd были замечены целующимися на фестивале Coachella

Экс-возлюбленные Белла Хадид и The Weeknd были замечены целующимися на фестивале Coachella

Настя Балинская приняла решение разорвать отношения с Лешей Кудряшов

Настя Балинская приняла решение разорвать отношения с Лешей Кудряшов

Бородая женщина Кончита Вурст призналась в положительном ВИЧ-статусе

Бородая женщина Кончита Вурст призналась в положительном ВИЧ-статусе

Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак сыграли свадьбу: Дженнифер Энистон, Кейт Хадсон, Кэмерон Диас, Деми Мур и другие гости

Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак сыграли свадьбу: Дженнифер Энистон, Кейт Хадсон, Кэмерон Диас, Деми Мур и другие гости

Новости политики
еще новости
Украине удалось создать одну из самых эффективных армий в Европе - Порошенко

Украине удалось создать одну из самых эффективных армий в Европе - Порошенко

Константин Душенов: «Сокрушительный удар» - пропагандистская хлопушка

Константин Душенов: «Сокрушительный удар» - пропагандистская хлопушка

Экс-глава ФБР рассказал о загадочном отношении Трампа к Путину

Экс-глава ФБР рассказал о загадочном отношении Трампа к Путину

Асада внесли в базу

Асада внесли в базу "Миротворца" - из-за Крыма

Новости экономики
еще новости
В Астрахани тарифы на воду могут поднять в три раза

В Астрахани тарифы на воду могут поднять в три раза

Россия захватит рынок продовольствия Европы, используя новые правила ЕС – СМИ

Россия захватит рынок продовольствия Европы, используя новые правила ЕС – СМИ

В системе ProZorro появился первый тендер за средства Всемирного банка

В системе ProZorro появился первый тендер за средства Всемирного банка

Белый дом испугался вводить санкции против российского госдолга

Белый дом испугался вводить санкции против российского госдолга

Новости общества
еще новости
В ЗВО завершился второй этап конкурса «Авиадартс-2018»

В ЗВО завершился второй этап конкурса «Авиадартс-2018»

Спартакиада центральных органов военного управления Министерства обороны Российской Федерации по легкой атлетике

Спартакиада центральных органов военного управления Министерства обороны Российской Федерации по легкой атлетике

Одна ядерная бомба решила всё: в Москве ответили Хейли на «недостойную Сирию»

Одна ядерная бомба решила всё: в Москве ответили Хейли на «недостойную Сирию»

Памятник Маршалу авиации И.И.Пстыго открыт в Службе безопасности полетов авиации ВС РФ

Памятник Маршалу авиации И.И.Пстыго открыт в Службе безопасности полетов авиации ВС РФ

Происшествия
еще новости
Кабриолет за 10 млн рублей разбился в ДТП в Сочи

Кабриолет за 10 млн рублей разбился в ДТП в Сочи

В Хабаровске на одну из улиц города рухнул вертолёт

В Хабаровске на одну из улиц города рухнул вертолёт

В Крыму электропоезд столкнулся с микроавтобусом, есть жертвы и пострадавшие

В Крыму электропоезд столкнулся с микроавтобусом, есть жертвы и пострадавшие

В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

Новости Украины
еще новости
Среди боевиков активно распространяется смертельная болезнь

Среди боевиков активно распространяется смертельная болезнь

Ситуация на КПВВ: на всех пунктах пропуска небольшие очереди

Ситуация на КПВВ: на всех пунктах пропуска небольшие очереди

Труп пропавшего АТОшника нашли в реке Ингул

Труп пропавшего АТОшника нашли в реке Ингул

Президент Германии: «Путин и Трамп обязаны всему миру»

Президент Германии: «Путин и Трамп обязаны всему миру»

Мировые новости
еще новости
“Реалистичная цель”: в НАТО прокомментировали желание Украины вступить в альянс

“Реалистичная цель”: в НАТО прокомментировали желание Украины вступить в альянс

Геологи объяснили мощнейшее подводное извержение

Геологи объяснили мощнейшее подводное извержение

Дональд Трамп оказался втянут в очередной скандал

Дональд Трамп оказался втянут в очередной скандал

Цинизму нет предела: в Генштабе вооруженных сил России сделали заявление о химической атаке в Сирии

Цинизму нет предела: в Генштабе вооруженных сил России сделали заявление о химической атаке в Сирии




Лента новостей
Украине удалось создать одну из самых эффективных армий в Европе - Порошенко - 10:17 Украине удалось создать одну из самых эффективных армий в Европе - ПорошенкоКонстантин Душенов: «Сокрушительный удар» - пропагандистская хлопушка - 10:07 Константин Душенов: «Сокрушительный удар» - пропагандистская хлопушкаЭкс-глава ФБР рассказал о загадочном отношении Трампа к Путину - 10:05 Экс-глава ФБР рассказал о загадочном отношении Трампа к ПутинуСитуация на КПВВ: на всех пунктах пропуска небольшие очереди - 10:00 Ситуация на КПВВ: на всех пунктах пропуска небольшие очереди"Бока Хуниорс" хочет подписать Буффона - 09:45 Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак сыграли свадьбу: Дженнифер Энистон, Кейт Хадсон, Кэмерон Диас, Деми - 09:35 Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак сыграли свадьбу: Дженнифер Энистон, Кейт Хадсон, Кэмерон Диас, Деми Мур и другие гостиАсада внесли в базу "Миротворца" - из-за Крыма - 09:33 Асада внесли в базу Блокировка Telegram в России: Кремль перешел на «аську» - 09:28 Блокировка Telegram в России: Кремль перешел на «аську»"Вегас" находится в шаге от выхода во второй раунд Кубка Стэнли - 08:56 Джуканович одержал победу на выборах президента Черногории - 08:52 Джуканович одержал победу на выборах президента ЧерногорииСпартакиада центральных органов военного управления Министерства обороны Российской Федерации по - 08:49 Спартакиада центральных органов военного управления Министерства обороны Российской Федерации по легкой атлетикеВ США рассказали о варианте удара по Сирии с поражением ПВО России - 08:35 В США рассказали о варианте удара по Сирии с поражением ПВО РоссииРодителей отстраняют от воспитания и меняют на психологов - 08:10 Родителей отстраняют от воспитания и меняют на психологовОдна ядерная бомба решила всё: в Москве ответили Хейли на «недостойную Сирию» - 08:09 Одна ядерная бомба решила всё: в Москве ответили Хейли на «недостойную Сирию»
Последние новости
Экс-возлюбленные Белла Хадид и The Weeknd были замечены целующимися на фестивале Coachella - 11:12 Экс-возлюбленные Белла Хадид и The Weeknd были замечены целующимися на фестивале Coachella США получат быстрый ответ, — МИД РФ о готовящихся российских санкциях - 11:07 США получат быстрый ответ, — МИД РФ о готовящихся российских санкциях Илон Маск нашел новый способ сохранения ступеней Falcon - 11:01 Илон Маск нашел новый способ сохранения ступеней Falcon Почти 90% россиян отказались участвовать в любых протестах - 10:59 Почти 90% россиян отказались участвовать в любых протестах Минприроды предложило обложить собственников свалок специальным сбором - 10:59 Минприроды предложило обложить собственников свалок специальным сбором МИД РФ заявил о разработке мер в ответ на новые санкции США - 10:59 МИД РФ заявил о разработке мер в ответ на новые санкции США СМИ узнали о гневе Трампа из-за числа высланных российских дипломатов - 10:59 СМИ узнали о гневе Трампа из-за числа высланных российских дипломатов Акции «Русала» обвалились на биржах в Москве и Гонконге - 10:59 Акции «Русала» обвалились на биржах в Москве и Гонконге В ЗВО завершился второй этап конкурса «Авиадартс-2018» - 10:56 В ЗВО завершился второй этап конкурса «Авиадартс-2018» Богданов обсудил с лидером Йемена урегулирование конфликта в республике - 10:52 Богданов обсудил с лидером Йемена урегулирование конфликта в республике Среди боевиков активно распространяется смертельная болезнь - 10:45 Среди боевиков активно распространяется смертельная болезнь Настя Балинская приняла решение разорвать отношения с Лешей Кудряшов - 10:42 Настя Балинская приняла решение разорвать отношения с Лешей Кудряшов Арьев: Меня чуть не угробили в частной клинике и спасли в государственной - 10:35 Арьев: Меня чуть не угробили в частной клинике и спасли в государственной
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"