Среди боевиков активно распространяется смертельная болезнь

Оккупационные «власти» ОРДО стараются не допустить распространения слухов и «ненужной» информации среди гражданского населения и среди незаконных вооруженных формирований.

Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщил, что отключение телевещания и радиовещания в оккупированным Донецке вместе с исчезновением в отдельных районах Интернета вызвало негативный резонанс. Причина в том, что на оккупированных территориях начала распространяться информация в виде слухов о том, что Путин «сливает» Донецк и «ДНР». Поэтому, во избежание негативной реакции местного гражданского населения и боевиков, они были «отрезаны от мира».

Также, сразу в нескольких подразделениях так называемого «1-го армейского корпуса ДНР» зафиксированы случаи заболевания туберкулезом. В ряде случаев речь идет об открытой форме заболевания. Поэтому командование «1-го АК ДНР» поставило задачу провести полную проверку всех боевиков и российских наемников во всех частях и подразделениях на предмет заболевания туберкулезом, не разглашая информации.