США готовы выделить Донбассу 65 млн долларов для "снижения экономической зависимости" от РФ

Агентство США по международному развитию (USAID) готово выделить до 65 миллионов долларов на "экономическое восстановление" Донбасса.Работа будет проводиться на территориях Донецкой и Луганской областей, наиболее пострадавших от российской агрессии. – говорится в документе американского агентства.Предполагается, что на первых этапах программы деньги, вложенные в проекты с быстрой отдачей, например, помогут пострадавшим от конфликта владельцам малого и среднего бизнеса. Такая помощь, по мнению авторов проекта, может привести к росту числа частных предпринимателей и инвесторов, которые готовы вкладывать средства в этот регион.