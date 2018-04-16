США и союзники боятся выводов ОЗХО и уже ищут оправдания, — постпред РФ

Москва предполагает, что США, Великобритания и Франция, которые ударили по Сирии до приезда экспертов ОЗХО, боятся их выводов, нервничают и лихорадочно ищут оправданий на случай, если подтверждения о химатаке в Думе силами сирийской армии не подтвердятся, заявил в понедельник постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

«Честно говоря, начинаю склоняться к этой версии, видно, что наши американские партнеры занервничали, начали уже лихорадочно искать, какое оправдание своих шагов они могли бы придумать на случай, если их утверждения о химическом ударе сирийской армии не подтвердятся», — сказал Шульгин на брифинге.