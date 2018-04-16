США планируют вернуть своих военных из Сирии в ближайшее время

США хотят вернуть своих военных из Сирии как можно скорее. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает РИА «Новости».

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«Задачи миссии США не изменились — президент ясно дал понять, что он хочет, чтобы силы США вернулись домой как можно быстрее. Мы полны решимости полностью победить ИГ(деятельность запрещена в РФ) и создать условия, которые предотвратят ее возрождение», — сказала она.

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис на слушаниях в комитете по вооруженным делам палаты представителей конгресса заявил, что американские военные не собираются вмешиваться в гражданскую войну в Сирии, их цель — победа над террористами. Он вновь обвинил Россию в поддержке правительства Сирии и подрыве усилий международного сообщества по урегулированию ситуации в арабской республике.

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