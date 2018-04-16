Суд признал незаконным арест лидера волоколамских активистов

Московский областной суд отменил решение Истринского городского суда в отношении Артема Любимова — лидера активистов Волоколамского района, требующих закрытия мусорного полигона «Ядрово». Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе областного суда.

2 апреля Истринский горсуд признал Любимова виновными в неповиновении законному требованию полиции и назначил ему максимальное административное наказание — 15 суток административного ареста.

Теперь Любимов, который уже отбыл наказание, может подать иск о взыскании компенсации. Московский областной суд не нашел в его действиях состава правонарушения.

Любимов был приговорен к административному аресту после массового митинга 1 апреля. Тогда до шести тысяч жителей Волоколамска вышли на улицы протестовать против свалки в Ядрово.

Массовые протесты в Волоколамске проходят с февраля. В марте десятки детей обратились к медикам, почувствовав себя плохо из-за вони с мусорного полигона.

Протесты против мусорных полигонов не редкость и в других городах Подмосковья. На прошедших выходных жители как минимум восьми городов региона провели митинги против свалок.