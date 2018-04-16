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Сыроподобные продукты могут запретить в России


Добавлено: 16 апр 2018 в 03:49, Категория: Россия
Сыроподобные продукты могут запретить в России

Минсельхоз занимается разработкой поправок для техрегламента «О безопасности молока и молочной продукции».

Так на территории России могут запретить продажу и производство сыроподобных продуктов, содержащих от 50 до 100 процентов растительных жиров.

За прошлый год в РФ ввезли довольно большое количество сыров на полностью приготовленных из растительных жиров без использования молока. Отмечается, что подобный товар продают под видом настоящего сыра, что несомненно неправильно. Помимо этого, он создает недобросовестную конкуренцию на рынке, сообщают «Известия».

Ранее глава РФ Владимир Путин поручил до 30 июля внести изменения в российское законодательство, направленные на ужесточение административной ответственности за нарушение требований техрегламентов, предъявляемых к пищевым товарам. В частности, кабмин РФ должен принять меры контроля за оборотом сыроподобной продукции.


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Добавлено: 16 апр 2018 в 03:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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