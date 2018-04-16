Театральную награду «Золотая маска» получил режиссер Юрий Бутусов

Петербургский театральный режиссер Юрий Бутусов получил «Золотую маску». Об этом сообщает РИА «Новости».

Бутусов получил высшую театральную награду за постановку пьесы «Дядя Ваня» в Театре имени Ленсовета. Об этом было объявлено на церемонии вручения премии на Новой сцене Большого театра.

Также награду получили спектакли двух петербургских театров: «Чук и Гек» режиссера Михаила Патласова в номинации «Спектакль малой формы» и «Страх Любовь Отчаяние» постановки Льва Додина в номинации «Спектакль большой формы».