Трамп в очередной раз заявил о грядущем уходе из Сирии

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп снова озвучил желание вывести американские войска из Сирийской Арабской Республики — и не просто вывести, а сделать это как можно быстрее. Соответствующее заявление сорок пятого президента США распространило информационное агентство Reuters."Намерения США не изменились — Дональд Трамп планирует вывести американские вооруженные силы из Сирии уже в обозримом будущем", — сказала накануне Сара Сандерс, официальный представитель Белого дома.Перед тем, как покинуть Сирию, американцы, как особенно подчеркнула Сандерс, должны уничтожить террористическую группировку "Исламское государство"*. Уничтожить ИГ*, при этом, следует так, чтобы эта организация уже не смогла возродиться — уверены в Вашингтоне.Дональд Трамп уже неоднократно говорил о скором уходе США из Сирии — американский президент отмечал, что продолжение военной кампании в Сирии потребует слишком больших денег. Но несмотря на все соответствующие заявления, войска США продолжают присутствовать в САР и способствовать дестабилизации в регионе.* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда