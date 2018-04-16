У борющегося с Россией молдавского олигарха «нашли» портрет Геббельса и всё стало ясно

Массовое увольнение русскоязычных журналистов государственной теле-радио компании является лишь единичным звеном цепи становления министерства пропаганды в Республике Молдова.

Пока все мировое сообщество наблюдает за очередным этапом противостояния России и США по сирийскому вопросу, в Молдове разворачиваются нешуточные события, заставившие десятки местных жителей забыть про возможность начала третьей мировой войны.

Итак, стоит предполагать, что в данный момент не следят за «твиттером» Дональда Трампа и не отслеживают передвижение российских бомбардировщиков вдоль средиземноморского побережья, уволенные в одночасье по приказу свыше, работники государственной молдавской телерадиокомпании.

Об этом скандале стало известно благодаря открытому письму, опубликованному главой Ассоциации русскоязычных журналистов Юлии Семеновой. Как сообщает представитель неформального «профсоюза пишущей братии», десятки людей, большинство из которых посвятили свои лучшие годы и стояли у истоков современной молдавской журналистики, были вызваны на ковер к руководству, где их принудили написать заявления об увольнении.

После этого их выставили на улицу без каких-либо выплат и благодарности. Юлия подчеркнула, что многие люди подорвали свое здоровье на этой работе, и после перенесенного потрясения с поспешным увольнением им пришлось обращаться к врачам.

Бесспорно, циничное отношение руководства медиакомпании к своим бывшим сотрудником неприемлемо для любой цивилизованной страны, «но ведь Молдова таковой не является» — с грустью в голосе можете парировать вы…

Не будем пытаться разобраться в тонкостях трудового законодательства — сегодня хотелось бы заострить Ваше внимание, уважаемые читатели, еще на целом ряде событий, которые происходят на берегах Днестра.

Массовое увольнение русскоязычных журналистов в государственной телерадиокомпании является лишь единичным звеном цепи становления министерства пропаганды в Республике Молдова.

Борьба с русскими СМИ и наследие Геббельса

Напомним, что не так давно молдавские прозападные власти приняли закон, ограничивающий вещание информационно-аналитических и новостных программ на российских телеканалах, а буквально вчера проплахютнюковские политики Гагаузии организовали аферу, в результате которой местное телевидение должно стать полностью подконтрольным олигарху Владу Плахотнюку.

Здесь же стоит отметить тот факт, что на фоне попыток уничтожения оппозиционной журналистики проевропейскими властями Кишинева, они напрочь не замечают пропагандистской деятельности Бухареста.

Напомним, что власти Румынии открыто финансируют десятки изданий и типографий, выпускающих продукцию, направленную на продвижение идей евроатлантической интеграции и унирии. Например, только журналистам «Ziarul National» было выделено 642 936,54 молдавских лей (40 тысяч долларов) на реализацию проекта «Российская пропаганда, опасность для второго румынского государства!!!».

Всего же Бухарест тратит ежегодно около 6 миллионов долларов США на поддержку СМИ, неправительственных организаций и образовательных учреждений, ведущих деятельность, направленную на уничтожение молдавской государственности.

Нам удалось связаться через социальную сеть «Facebook» с одним из недавно уволенных сотрудников молдавской телерадиокомпании, пожелавшим остаться неизвестным.

«Я начал свою трудовую деятельность еще в советское время, когда наши власти не скрывали своего участия в формировании информационной повестки, однако, тогда не было такого беспредела. У меня ощущение, что Плахотнюку уже мало быть хозяином молдавской земли — он хочет завладеть и умами молдаван! Не удивлюсь, если у него в особняке весит портрет Геббельса!» — написал нам один из ветеранов молдавской журналистики.

Что ж, к счастью, как бы ни стремился олигарх следовать заветам министра фашисткой Германии, даже самых аполитичных жителей днестровского региона переманить на свою сторону он не сможет — ведь, как известно, одной пропагандой сыт не будешь!

Александр Медведев, для «Русской Весны»