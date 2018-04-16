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Ученые выяснили, чем опасно увлечение смартфонами


Добавлено: 16 апр 2018 в 12:38, Категория: Технологии
Ученые выяснили, чем опасно увлечение смартфонами
Исследователи из университета Сан-Франциско выяснили, что зависимость от электронных устройств, которая с каждым годом становится все более распространенным явлением, делает людей несчастными. Работа была опубликована в журнале Sciencedaily.

Ученые пришли к выводу, что у зависимых от смартфонов людей в мозге постепенно образуются неврологические связи, вызывающие привыкание. Так, например, происходит с людьми, употребляющими излишне много обезболивающих.

Исследователи также обнаружили, что зависимость от гаджетов негативно влияет на социальные связи. После опроса 135 студентов выяснилось, что те, кто часто пользуется смартфоном, чаще других чувствуют одиночество. Ученые полагают, что проводящим большую часть времени в соцсетях не хватает невербального общения: жестов, мимики и интонаций собеседника.
Авторы работы советуют реже пользоваться смартфонами и компьютерами. Например, они предложили читателям сыграть с друзьями в следующую "игру": при встрече в кафе или ресторане положить мобильные телефоны в центр стола. Тот, кто первый захочет воспользоваться смартфоном, должен оплатить всем остальным напитки.

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Добавлено: 16 апр 2018 в 12:38, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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