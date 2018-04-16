В Астрахани тарифы на воду могут поднять в три раза

В Астрахани во второй половине года жителей города может ожидать неприятный сюрприз, касающийся тарифов на воду.

По данным местных СМИ, предприятие «Астрводоканал» выступило с заявлением к ФАС о том, что МУП не устраивают установленные службой тарифы на подачу и отведение питьевой воды в области.

Было поставлено условие: если антимонопольное ведомство будет занимать сторону коммунальщиков, тарифы на воду в Астрахани могут быть увеличены в три раза.

Однако эксперты считают, что настолько резкого скачка тарифов пока не стоит опасаться. С 1 июля текущего года холодная вода для астраханцев может повыситься в цене значительно больше, чем планировалось ранее.