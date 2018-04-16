В «Дикси» опровергли отключение касс из-за блокировки Telegram

В сети «Дикси» опровергли отключение касс в московских магазинах из-за блокировки ресурсов, которые использует Telegram.

«Все в порядке, и кассы работают», — сообщила vc.ru представительница сети Юлия Чернышова.

Ранее IT-консультант Фонда борьбы с коррупцией Владислав Здольников сообщил в своем Telegram-канале о том, что Роскомнадзор заблокировал более 655 тысяч адресов инфраструктуры Amazon, которой мог пользоваться Telegram и другие компании.

Здольников рассказал vc.ru, что на сбои в «Дикси» пожаловались сразу несколько покупателей.

16 апреля в России началась блокировка Telegram.