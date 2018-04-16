В Днепре отец застрелил сына-ветерана АТО

В Днепре 12 апреля отец убил своего сына 32-летнего ветерана АТО.

По словам соседки, убитый дважды был в зоне боевых действий. При этом по возвращении между мужчинами часто возникали конфликты. По предварительным данным, в ходе ссоры сын направил оружие на своего отца, однако, тот, извернувшись, отобрал у него пистолет и выстрелил.

Соседка отмечает: «Мы живем здесь около 30 лет, знаю их, как и всех, кто живет здесь, двор маленький. Его отец работал в автошколе, он сам — служил в АТО. Они часто ссорились по разным причинам, сын наркоманил сильно, наверное. Знаю, что всех забрали в тот же вечер и увезли».

В то же время, в полиции событие не комментируют.