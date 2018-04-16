В Думу внесен законопроект об обязательном распределении студентов-бюджетников

Депутат Сергей Вострецов («Единая Россия») внес в Госдуму законопроект, обязывающий выпускников-бюджетников отработать от четырех до шести лет по распределению.

В пояснительной записке к документу депутат отмечает, что значительное число выпускников вузов не могут найти работу по специальности. По его мнению, это связано с тем, что «никто не учитывает и не планирует, сколько необходимо выпустить специалистов для каждой отрасли по тем или иным специальностям, чтобы они были обеспечены рабочими местами».

Парламентарий считает, что в деле планирования можно перенять опыт военных и спецслужб.

«В случае внесения изменений в закон об образовании появится основание, которое заставит министерства образования, здравоохранения, культуры, промышленности, труда, регионального развития и другие начинать планировать государственный заказ на специалистов своих отраслей, так же, как сегодня это делает Минобороны, МЧС, МВД, службы ФСБ и ФСО», — говорится в записке.