В Ереване начались стычки между митингующими и полицией

В ходе манифестаций на проспекте Баграмяна в Ереване между полицией и митингующими произошли стычки.

Демонстранты вышли протестовать против выдвижения экс-президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, сообщает «Интерфакс».

Противники выдвижения заблокировали центр города, нарушив движение транспорта после призыва лидера фракционной партии «Елик» Никола Пагиняна вместе отправиться к зданию парламента.

«Дорога на пути к моей работе закрыта. Вы мне дали это место работы. Я вас призываю вместе отправиться на место моей работы. Помните, что полицейские — наши братья. У нас в руках нет камней, нет оружия. Мы идем с миром», — заявил Пашинян на митинге на площади Франции в центре Еревана.

Сейчас Ереван похож на другой всем нам известный город. 4 года спустя. pic.twitter.com/zd3i6puevK

— Илья Зотов (@EliasZotov) 16 апреля 2018 г.

Полиция оцепила ближайшие к парламенту кварталы, протянув по периметру колючую проволоку. Часть демонстрантов прорвала оцепление, появились сообщения о применении слезоточивого газа.

Один из участников манифестации сообщил РИА Новости о пострадавших, и машинах скорой помощи, прибывших на место. В полиции пока эти данные не подтверждают.

Глава фракции «Дашнакцутюн» Армен Рустамян заявил, что несмотря на выступления граждан, выборы 17 апреля состоятся. Он также назвал требования оппозиционных активистов необоснованными.

«Завтра мы проведем выборы премьер-министра, и Саргсян будет избран на этот пост. Что касается митингов оппозиции, то я надеюсь, что они не выйдут из рамок закона. Акции должны носить мирный характер», — цитирует Рустамяна ТАСС.