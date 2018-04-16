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В Ереване протестующие заблокировали центр города


Добавлено: 16 апр 2018 в 11:55, Категория: Новости на сегодня
В Ереване протестующие заблокировали центр города

Утром 16 апреля противники выдвижения экс-президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны вышли на улицы Еревана. С призывом провести «акцию гражданского неповиновения» накануне выступил депутат армянского парламента от оппозиционой фракции «Елк» Никол Пашинян. Об этом пишет «Интерфакс».

Участники акции почти полностью перекрыли движение в центре города – они ложатся на асфальт, не давая проехать транспорту. В ереванском метро остановлена работа трех станций.

Полиция назвала действия активистов незаконными, так как они ограничивают права граждан на передвижение. О применении силы к протестующим не сообщается, но полицейские перекрыли подступы к зданию парламента Армении на проспекте Баграмяна.

Протесты начались после выдвижения Сержа Саргсяна правящей республиканской партией Армении на пост премьер-министра. С 2008 по 2018 годы он был президентом страны. Выборы нового премьер-министра Армении состоятся 17 апреля в парламенте.

Никол Пашинян призвал студентов, чтобы парализовать движение транспорта, ложиться под автобусы, между дверями вагонов метро, отцепить троллейбусы, оставлять машины на улицах, мостах. Как сообщает Sputnik Армения, он предложил своим сторонникам снять все деньги с банковских счетов.

Транспортный коллапс Еревана продолжается: девушки легли на улице Амиряна: https://t.co/0MZJMbBEt6 #armenia #yerevan #ереван #армения #протест #митинг #оппозиция #коллапс

— David Galstyan (@Aeternum7) 16 апреля 2018 г.

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Добавлено: 16 апр 2018 в 11:55, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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