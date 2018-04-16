В ЕС обсудят увеличение срока санкций против РФ с шести месяцев до года

Евросоюз может продлить санкции, введенные против России после присоединения Крыма и начала войны в Донбассе, на год вместо шести месяцев, как это делалось ранее. Об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, передает ТАСС.

«Дополнительные санкции или хотя бы продление санкций на 12 месяцев вместо шести месяцев могли бы реально быть», — сообщил министр по прибытии на заседание Совета ЕС в Люксембурге.

Одной из главных тем на встрече глав МИД всех 28 стран Европейского союза станут отношения с Россией.

При этом, как сообщил журналистам источник в ЕС, Совет не намерен вводить новые ограничения в отношении России или обсуждать продление действующих санкций.