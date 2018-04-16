В Кабинете Министров Украины прогнозируют значительный рост тарифов на коммунальные услуги

Согласно прогнозам Министерства экономики Украины, в ближайшие несколько лет в стране продолжат расти цены на оплату коммунальных услуг. Причем, цифры, заложенные в консенсус-прогноз, никоим образом не обрадуют рядовых граждан.Так, газ будет дорожать на 20 процентов в год Таким образом, в 2021 году он будет стоить на 73% дороже, то есть 11,9 грн за кубометр. Сегодня украинцы платят 6,9 грн.С 2019 оплата электроэнергии будет обходиться украинцам дороже на 22,5%, на 15% – в 2020-м и еще на 12,5% – в 2021-м.Горячая вода и отопление, согласно прогнозу Министерства экономики, подорожает примерно на сорок семь (!) процентов в течение трех лет.В то же время, экономисты считают, что в 2021 году средняя заработная плата по Украине будет составлять 11, 7 тыс. гривен.