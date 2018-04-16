В Кремле и МИДе ответили на обвинения в попытке помешать ОЗХО попасть в Думу

Москва считает безосновательными обвинения в блокировании доступа экспертов Организации по запрещению химружия (ОЗХО) в сирийскую Думу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Ранее британское постпредство при ОЗХО заявило, что Россия и Сирия еще не разрешили доступ экспертам организации в Думу, где, по данным оппозиционных сирийским властям общественных организаций, 7 апреля произошла химическая атака. В ответ на нее 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удары по трем объектам в Сирии, предположительно, связанным с производством химоружия.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью BBC, что российские специалисты не препятствуют расследованию предполагаемой химической атаки силами ОЗХО.

При этом Москва, как заявил сегодня Песков, расценивает удар по Сирии как агрессию и нарушение международного права.

«В субботу и воскресенье мы все стали свидетелями очередного нарушения международного права, очередной агрессии ряда стран против суверенной Сирийской Арабской Республики», — сообщил пресс-секретарь.