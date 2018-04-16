В Лондоне найдено захоронение поэта Кольриджа

В Лондоне были найдены останки знаменитого поэта Сэмюэля Тейлора Кольриджа (1772 – 1834), одного из выдающихся представителей романтизма в английской литературе.

Кольридж в последние годы жизни страдал сердечной недостаточностью, депрессией и осложненной болезнью легких неизвестного происхождения, которая, возможно, была вызвана его пристрастием к курению опиума. С 1816 года он жил в Хайгейте, в то время – северном пригороде Лондона, в доме своего врача Джеймса Гиллмана. После смерти тело Кольриджа было похоронено в Старой Хайгейтской часовне через дорогу от дома.

В 1961 году, когда часовня оказалась в полуразрушенном состоянии, была начата международная кампания по сбору средств на перезахоронение поэта. В результате гробы с останками Кольриджа, его жены, дочери, зятя и внука были перенесены в приходскую церковь святого Михаила в Хайгейте. В полу церкви была установлена памятная плита, сообщающая, что здесь покоится великий поэт, но точное местонахождение останков было забыто. Когда в наши дни историки занялись этим вопросом, они получили противоречивые ответы от свидетелей перезахоронения.

В итоге были проведены раскопки церковных склепов. Помещения оказались довольно внушительными, так как церковь святого Михаила была построена незадолго до смерти Кольриджа на месте снесенного дома XVII века, а церковными подземельями стали сохраненные обширные винные подвалы этого дома. Там среди груд кирпича исследователи и обнаружили пять свинцовых гробов, покрытых настолько толстым слоем пыли, что их с трудом можно было различить. Они оказались не в дальней части склепа, куда указывало большинство опрошенных, а фактически прямо под памятной плитой в церковном нефе.

Попечители церкви намерены собрать средства на ремонт подвала, чтобы обеспечить останкам великого английского поэта и членов его семьи надлежащее место упокоения. В проекте будут участвовать Общество друзей Кольриджа, потомки поэта, Научный и литературный институт Хайгейта и Хайгейтская школа.