В Манчестере автомобиль въехал в группу людей

Шесть человек получили травмы в результате наезда автомобиля на группу людей возле торгового центра в Манчестере (Великобритания). Об этом сообщает Manchester Evening News.

Представитель службы скорой помощи описал четырех из них как «ходячих пострадавших». Еще два человека получили травмы ног.

По информации полиции, ЧП не связано с терроризмом. По подозрению в опасном для жизни людей вождении задержан 80-летний мужчина. Он также пострадал в результате происшествия.

Напомним, 7 апреля в Германии грузовик въехал в толпу людей.

Фото: manchestereveningnews.co.uk