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В подводных силах Северного флота прошли состязания специалистов РХБЗ


Добавлено: 16 апр 2018 в 00:24, Категория: Общество
В подводных силах Северного флота прошли состязания специалистов РХБЗ
 






В главной базе подводных сил Северного флота - гарнизоне Гаджиево состоялись первые военно-спортивные соревнования специалистов служб радиационной безопасности под названием «Контрольный уровень». Они были приурочены к 73-й годовщине со дня образования службы РХБЗ Военно-морского флота, который ежегодно отмечается 11 апреля.

Участников соревнований и гаджиевских юнармейцев приветствовал командующий подводными силами Северного флота контр-адмирал Сергей Рекиш. Он напутствовал военнослужащих на честную борьбу и пожелал всем успехов в совершенствовании специальной подготовки.

В состязаниях приняли участие по три представителя от каждой службы радиационной безопасности из Гаджиево, Заозёрска, Видяево и Оленьей Губы.

Мероприятие проходило на плацу военного городка объединения. В оформлении места проведения соревнований использовались копии плакатов ОСАВИАХИМа 30-х годов прошлого века, а ведущий и ряд болельщиков были одеты в военную форму того периода. Работала палатка с полевой кухней. Участников и болельщиков угощали гречневой кашей с мясом, пирожками и чаем.

Было подготовлено восемь испытаний, связанных с общевойсковой и специальной подготовкой военнослужащих по РХБЗ: сборка-разборка автомата АК-74, одевание в защитный комплект, рабочая проверка дозиметров, поиск источника ионизирующего излучения, снаряжение изолирующего противогаза, переноска регенеративных патронов и метание дымовой гранаты, а также выполнение ряда других специальных нормативов.

Лучшее время и качество выполнения всех упражнений показал старший матрос службы радиационной безопасности из Гаджиево Алексей Рачков. Он преодолел все препятствия за 8 минут 43 секунды, опередив своего ближайшего преследователя более чем на 2 минуты. Среднее время прохождения всех испытаний составило около 12 минут.

В командном зачёте первое место заняла гаджиевская служба радиационной безопасности. Ей был вручен кубок победителя первых соревнований «Контрольный уровень».

Во время проведения соревнований были организованы военно-прикладные конкурсы для юнармейцев, пришедших на мероприятие в качестве болельщиков. Школьники учились пользоваться противогазами и респираторами, снаряжать магазин АК-74 холостыми патронами и выполняли разборку-сборку автомата.


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Добавлено: 16 апр 2018 в 00:24, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

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