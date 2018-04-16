В Польше хотят упростить трудоустройство медработников из Украины

Минздрав Польши рассматривает возможность упрощения процедуры трудоустройства для медицинских работников, уроженцев стран, не входящих в Евросоюз, в частности, Украины. Об этом пишет Rzeczpospolita.

Ведомство обратилось к министру науки и образования с предложением внести изменения в закон о высшем образовании, которые привели бы процедуру подтверждения диплома о высшем медицинском образовании Польши в соответствие с европейскими нормами.

Сейчас лица, не являющиеся гражданами ЕС, проходят процедуру нострификации диплома о высшем образовании. В то же время относительно младших специалистов такая процедура в Польше вообще не производится.

Данные шаги осуществляются с целью решения проблемы нехватки медперсонала.

Ранее в Польше полиция задержала супружескую пару из Украины, которых подозревают в кражах и сбыте украденных вещей хозяев.

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