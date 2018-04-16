В ресторане «Карлсон» запустят сет Surf & Turf

19 апреля Карло Греку, бренд-шеф-повар ресторана «Карлсон», совместно с амбассадором копании Diageo Иваном Останковым представят меню ужина Surf & Turf. Партнером ужина станет гастрономический виски The Singleton из Шотландии, который по традиции предложит сочетание в формате фудпейринга — сочетание еды и напитков.

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Surf & Turf появился как символ континентальной кухни 60?70-х годов. Surf & Turf — это блюдо, в котором сочетаются морепродукты и красное мясо. Обычно это говядина и лобстер или креветки. Surf & Turf от Карло Греку — это фьюжен морепродуктов, мяса и субпродуктов, в котором нет ограничений для креатива. Авторские коктейли, созданные амбассадором Diageo специально к меню от Карло Греку, подчеркнут изысканность и особенность каждого блюда, а сочетание односолодового виски The Singleton (12 лет) с молочным теленком, букетом горных трав с боттаргой под соусом пепе верде станет визитной карточкой вечера.

Меню вечера:

Тартар из мраморной говядины с желе юдзу и устричной икройКарамелизованный дальневосточный гребешок с телячьим языком и корнем сельдереяКамчатский краб с икрой сига и мозговой костьюМолочный теленок на кости, букет горных трав с боттаргой под соусом пепе верде в сочетании с шотландским односолодовым виски The Singleton (12 лет)Кокосовый чиа с тартаром из австралийского манго.

Гости смогут попробовать сет-меню в ресторане «Карлсон» 19 апреля с 18:00 и в течение трех недель после проведения гала-ужина. Стоимость ужина — 2 900 руб. с человека. Количество мест ограничено.