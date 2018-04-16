В России началась блокировка Telegram

Российские провайдеры начали блокировать доступ к мессенджеру Telegram на территории страны. Данную информацию подтвердила пресс-служба Роскомнадзора.

«Информация об интернет-ресурсах компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership направлена операторам связи с целью ограничения доступа», — сообщили в ведомстве.

Решение о блокировке 13 марта принял Таганский суд Москвы. С иском обратился Роскомнадзор — ведомство усмотрело нарушение закона из-за отказа мессенджера предоставить ФСБ информацию, необходимую «для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений».

В прошлом году из-за этого Telegram был оштрафован на 800 тысяч рублей.