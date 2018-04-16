В России начали блокировать IP-адреса Amazon из-за Telegram

Тема: Блокировка Telegram в России

Глава Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александр Жаров в понедельник сообщил о блокировке IP-адресов компании Amazon из-за того, что их начал использовать мессенджер Telegram для обхода блокировки.

«У нас в выгрузку поступила подсеть Amazon, на которую перешел Telegram. Дело в том, что третий пункт решения суда предписывает Роскомнадзору и иным юридическим лицам не создавать условия для технического доступа к заблокированному мессенджеру. Мы исполняем решение суда», — приводит телеканал RT его слова.

Ранее в понедельник в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что служба приступила к изучению прокси- и VPN-сервисов, позволяющих обходить блокировку Telegram, для принятия конкретных решений.

13 апреля судья Таганского районного суда Юлия Смолина постановила провести немедленное ограничение доступа к Telegram в связи с отказом мессенджера представить федеральным органам исполнительной власти в области обеспечения безопасности информации необходимых ключей дешифрования.

После этого основатель месседжера Павел Дуров на странице в «ВКонтакте» написал, что Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют особых действий от пользователей, сохранив возможность предоставлять пользователям необходимую информацию.

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