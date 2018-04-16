В США рассказали о варианте удара по Сирии с поражением ПВО России

Перед атакой на Сирию президент США Дональд Трамп рассматривал возможность нанесения ударов по российским объектам ПВО в стране, чтобы «нейтрализовать военные возможности Дамаска».

Об этом говорится в свежем материале авторитетного американского издания The Wall Street Journal.

В статье со ссылкой на осведомлённых неназванных источников говорится, что главе Белого дома было предложено три варианта атаки. Один из них предполагал удар по российским объектам ПВО.

Ссылаясь на источники, автор статьи утверждает, что Трамп склонялся к утверждению наиболее жёсткого сценария, рассчитанного на полный слом обороноспособности сирийской армии, но в итоге уступил доводам министра обороны США Джеймса Мэттиса, который несмотря на свою репутацию «ястреба» призвал президента к сдержанности.

Наиболее консервативным вариантом был удар по нескольким объектам, которые по мнению командования так называемой антитеррористической коалиции связаны с производством химического оружия.

Второй — серия ударов по «большему количеству целей, включая научные центры якобы вовлечённые в процесс разработки и производства химоружия, а также командные пункты САА.

Третий, как было сказано выше, затрагивал российские системы ПВО.

Трамп одобрил некий «гибридный план», который являлся сочетанием первых двух вариантов. В итоге более 100 ракет нанесли удары по трём целям в Сирии.

Стоит подчеркнуть, что подтверждения информации, изложенной в материале The Wall Street Journal от официальных лиц США или представителей коалиции не поступало. И нельзя исключать, что «неназванные источники» попросту являются фантазией редакции WSJ, а статья отвечает чаяниям аудитории или владельцев издания.

Как сообщала «Русская Весна», Трамп уже начал оправдываться перед согражданами за удар по Сирии, нанесённый в ночь на 14 апреля.