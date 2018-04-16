"Вегас" находится в шаге от выхода во второй раунд Кубка Стэнли

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" переиграл "Лос-Анджелес Кингз" и увеличил преимущество в серии первого раунда плей-офф НХЛ.

Встреча, состоявшаяся в Лос-Анджелесе в воскресенье, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 0:0, 3:1) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Коди Икин (47-я минута), Джеймс Нил (55-я) и Вильям Карлссон (55-я). У "Кингз" отличились Алекс Айафалло (14-я) и Анже Копитар (58-я).

Счет в серии стал 3-0 в пользу "Голден Найтс". Четвертая игра пройдет в Лос-Анджелесе во вторник.