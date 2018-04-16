Весенние тренды в маникюре от Nail Sunny

Топовый nail art мастер ногтевой студии Nail Sunny Наталья Баранова предлагает сразу несколько новинок, оценить которые можно пока только в этих студиях.

Здесь будет галерея

Предстоящий сезон весна-лето 2018 подарит яркий и интересный маникюр, из основных трендов — лаймовый цвет, радужные втирки, неоновое омбре, глиттеры, лунный френч с глиттером, длинная миндалевидная форма и, конечно же, 3D дизайн. Учитывая все эти нюансы, в Nail Sunny предлагают сделать уникальные зеркальные втирки и такие, которые меняют свой цвет, а также разбавить скучные будни веселыми мультяшными наклейками Эми.

Наталья Баранова родом из Твери и уже 8 лет увлекается ногтевым творчеством.

В 2016 году заняла 2-ое место на конкурсе «Тверские фантазии: аэрография на ногтях» на тему «Сказки народов мира», а затем 4-ое и 5-ое места на конкурсах «Микс медиа».

Любимым направлением выделяет 3D дизайн, а любимыми продуктами называет Build от Luxio и Top Shine, а также нюдовые гель-лаки Vetro.



«Все 3D дизайны можно носить в повседневной жизни, все зависит от вкуса. В наше время модно быть индивидуальным во всем, в том числе и в дизайне ногтей. Смелые сочетания цветов, градиент, омбре, 3D дизайны, новые эффекты. Срок жизни такого маникюра, как и любого другого, около четырех недель», — рассказывает Наталья Баранова.