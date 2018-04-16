Война на Донбассе: боевики готовят новую провокацию против воинов АТО

Пороссийские террористы, орудующие на Донбассе, собираются сбивать беспилотные летальные аппараты международной миссии ОБСЕ. Об этом сообщают в штабе АТО.По имеющейся информации, оккупанты получили указание учитывать траекторию полета БПЛА ОБСЕ и расположение позиций сил АТО, чтобы после поражения беспилотника, переложить ответственность за его уничтожение на украинских военных.Готовящаяся провокация направлена на дискредитацию украинских военных, которые несут службу в зоне боевых действий на Донбассе.