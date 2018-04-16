Врио главы Кузбасса уволил четырех заместителей

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев отправил в отставку четырех заместителей губернатора. Об этом РИА Новости сообщил источник в областной администрации.

Алексей Кожевин занимал должность и.о. замгубернатора по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления. Валерия Цой была замгубернатора по вопросам здравоохранения. Елена Жидкова руководила агропромышленным комплексом. Дмитрий Кудряшов — жилищно-коммунальным и дорожными комплексами.

Сергей Цивилев был назначен врио главы Кузбасса 1 апреля, после гибели на пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» 64 человек. До этого он менее месяца был заместителем губернатора по промышленности, транспорту и потребительском рынку.