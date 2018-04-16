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Врио главы Кузбасса уволил четырех заместителей


Добавлено: 16 апр 2018 в 22:32, Категория: Новости на сегодня
Врио главы Кузбасса уволил четырех заместителей

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев отправил в отставку четырех заместителей губернатора. Об этом РИА Новости сообщил источник в областной администрации.

Алексей Кожевин занимал должность и.о. замгубернатора по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления. Валерия Цой была замгубернатора по вопросам здравоохранения. Елена Жидкова руководила агропромышленным комплексом. Дмитрий Кудряшов — жилищно-коммунальным и дорожными комплексами.

Сергей Цивилев был назначен врио главы Кузбасса 1 апреля, после гибели на пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» 64 человек. До этого он менее месяца был заместителем губернатора по промышленности, транспорту и потребительском рынку.


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Добавлено: 16 апр 2018 в 22:32, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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